"Большой бой": Холифилд о потенциальном поединке Джошуа - Уайлдер

"Поединок Уайлдера и Джошуа был бы большим боем. Деонтей — чемпион мира в супертяжёлом весе, но у Джошуа масса фанатов. В субботу на него посмотреть пришли 100 тысяч человек. Впервые в жизни вижу, чтобы боксёр привлекал к себе внимание такого числа людей.

Думаю о балансе, они оба — чемпионы, кто-то победит, а кто-то проиграет. Но когда оба человека настолько хороши, в дело вступает промоутер, который приносит большие деньги и даёт большие деньги боксёрам. Если вы чемпион, ваша победа ощущается гораздо сильнее. Но главное — что бой будет значить для людей", — приводит слова Холифилда BoxingScene.