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"Большой бой": Холифилд о потенциальном поединке Джошуа - Уайлдер

Эвандер Холифилд
15:53 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд прокомментировал возможный бой Деонтея Уайлдера с Энтони Джошуа.

"Поединок Уайлдера и Джошуа был бы большим боем. Деонтей — чемпион мира в супертяжёлом весе, но у Джошуа масса фанатов. В субботу на него посмотреть пришли 100 тысяч человек. Впервые в жизни вижу, чтобы боксёр привлекал к себе внимание такого числа людей.

Думаю о балансе, они оба — чемпионы, кто-то победит, а кто-то проиграет. Но когда оба человека настолько хороши, в дело вступает промоутер, который приносит большие деньги и даёт большие деньги боксёрам. Если вы чемпион, ваша победа ощущается гораздо сильнее. Но главное — что бой будет значить для людей", — приводит слова Холифилда BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса, Эвандер Холифилд.
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