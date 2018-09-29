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Промоутеры Оскар Де Ла Хойя и Эдди Хирн об уходе НВО из бокса

Оскар Де Ла Хойя
20:28 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Ранее американский телеканал НВО официально объявил, что со следующего года он не будет больше транслировать профессиональные боксерские поединки.

Это ознаменовало завершение целой 45-летней эпохи, в ходе которой НВО долгое время был основной площадкой для трансляции самых значимых боксерских поединков и активно участвовал в создании и продвижении новых звезд профессионального бокса.

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях и действующий промоутер Оскар Де Ла Хойя , являвшийся одной из главных звезд НВО во время своей боксерской карьеры, поблагодарил телеканал за огромный вклад в развитие профессионального бокса.

"Как тот, кто боксировал на НВО 32 раза и работал с телеканалом над трансляцией шоу Golden Boy Promotions, я прекрасно понимаю как многим обязан бокс всем тем, кто работал и работает на НВО", — сказал Де Ла Хойя.

"Четыре десятилетия НВО помогал боксу преодолевать подъемы и спады и в итоге он оставляет бокс в самом лучшем состоянии за многие годы, — продолжил Де Ла Хойя. — Многочисленные телеканалы сейчас показывают бокс, стриминговые сервисы привлекают бесчисленных новых фанатов, и арены по всему миру заполнены до отказа".

"Ничего из этого не было бы без НВО — я желаю Ричарду Плеплеру, Питеру Нельсону и всей команде НВО Boxing только успехов в их дальнейших начинаниях", — сказал он в заключение.

Британский промоутер Эдди Хирн тоже высказал сожаление по поводу ухода НВО из бокса, и предположил, что телеканал решил не ввязываться в ожесточившуюся конкуренцию на рынке боксерских трансляций.

"Очень жаль, что имя, которое у многих ассоциировалось с боксом, уходит, — сказал Хирн в интервью The Los Angeles Times. — Они утратили желание сражаться на рынке, который обещает быть жестоким в ближайший год. Если нет ресурсов или желания, тогда ты не будешь главным игроком, и я понимаю их решение. Они принесли очень большую пользу боксу".

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Новости спорта, Бокс, Канал НВО, Новости бокса, Оскар Де Ла Хойя, Эдди Хирн.
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