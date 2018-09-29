Бернд Бенте: Братья Кличко входят в десятку лучших супертяжей в истории бокса

Бывший менеджер братьев Кличко и исполнительный директор Klitschko Management Group Бернд Бенте поделился своим мнением о спортивной карьере Виталия и Владимир, заявив, что счастлив тем, что был частью команды украинских братьев-чемпионов.

По словам Бенте, Виталий и Владимир, вне всякого сомнения, входят в первую десятку лучших супертяжеловесов в истории бокса. «Они, безусловно, в ТОП-10 дивизиона. Виталий был введен в Зал славы бокса, а Владимир обязательно присоединится к нему – цитирует Бенте World Boxing News - Они осуществили свои мечты. Они оба стали чемпионами мира в супертяжелом весе в одно и тоже время, что беспрецедентно. Кроме того, после победы Владимира над Дэвидом Хэем, они объединили все основные чемпионские пояса под фамилией Кличко. Это невероятное достижение, которым я очень горжусь. Я также очень благодарен, что я был частью команды Кличко, когда Виталий и Владимир писали историю бокса».