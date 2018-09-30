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Ломаченко составил свой список лучших боксеров мира: Усик на втором месте

Василий Ломаченко и Александр Усик
05:07 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Теренс Кроуфорд возглавил список от Василия Ломаченко.

Василий Ломаченко оценил лучших боксеров мира и составил свой рейтинг «pound-for-pound», в котором его друг Александр Усик занял второе место.

«Номер пять — Эррол Спенс, номер четыре — Канело Альварес, номер три — Энтони Джошуа, номер два — Александр Усик и номер один — Теренс Кроуфорд», — цитирует Ломаченко издание vringe.com.

Также он считает, что Усик побьет своего следующего соперника Тони Беллью.

«Я смотрел несколько поединков Беллью. Считаю, что Усик победит его, потому что он мой друг. Он сильнее Беллью. Знаете, почему? Потому что у Александра за плечами олимпийская любительская школа. Потому что у него стиль Аккермана, города, где я родился. Я считаю, что это лучшая школа в мире».

Александр Усик и Тони Беллью подерутся 10 ноября в Манчестере. Украинец также прошел допинг-контроль.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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