Победитель WBSS Смит: Добился в жизни всего, чего хотел

Каллум Смит нокаутировал Джорджа Гроувза в седьмом раунде финала WBSS во втором среднем весе и стал вторым в истории победителем Всемирной боксерской Суперсерии.

После победы он сказал, что ждал этого момента всю жизнь.

«Долго ждал этого момента и перед боем думал, что это может быть мой единственный шанс. Если я его не использую, то чего еще ждать от моей карьеры? Джордж – достойный чемпион, у него была блестящая карьера и было приятно выйти с ним на один ринг», — цитирует Смита Boxing Scene.

«Слишком долго ждал этого момента, я не тот, кто проявляет свои эмоции на людях. Вы никогда не увидите меня слишком счастливым, но сегодня вы видели, как я добился в жизни всего, чего хотел».

Победа позволила Каллуму Смиту отобрать у Гроувза чемпионские пояса по версии WBA и магазина The Ring, а также завоевать трофей Мохамеда Али. Он еще не проиграл ни одного боя в карьере, имея показатель 25-0 и 18 нокаутов.

Напомним, первым победителем Всемирной боксерской Суперсерии был украинец Александр Усик, который попутно стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.