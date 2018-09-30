"Станет известным": Шатерникова об участии Беринчика в шоу "Танцы со звездами"

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне украинский боксер Денис Беринчик из-за участия в танцевальном шоу не сможет вернуться на ринг как минимум до того момента, пока не покинет шоу. Впрочем, этот опыт должен пойти на пользу боксеру, ведь тренировки танцоров достаточно тяжелые, и в будущем принесут пользу уже на ринге. Такое мнение выразила бывшая чемпиона мира по боксу Алина Шатерникова, занимающая пост вице-президента Лиги профессионального бокса Украины.

- Пока Беринчик "Танцует со звездами" в ринге его не стоит ждать?

- Ну конечно, потому что репетиции проходят с 9 утра до 9 вечера. Это репетиции, с которыми ни бокс, ни лыжи, ни гимнастика не сравняться. Это адский труд. Нет, если ты конечно занимаешься танцами с пяти лет и живешь все время в таком тренировочном процессе и твое тело уже привыкло, то да слишком адского нет. Но если ты боксер и начинаешь танцевать, более адской работы я не встречала.

Если Денис не травмируется во время репетиций или эфиров, то танцы дадут ему популярность, позволяющую промоутеру продавать билеты. Уже люди не будут просить пригласительные, а сами пойдут в кассы. Это определенный промоушн боксера, его узнаваемость. Когда у Васи спросили: "Что для вас популярность?", он ответил: "Когда бабушки на лавочке тебя узнают". Вот задача любого промоутера, чтобы его бойца узнавали бабушки на лавочке. А участие в танцевальном шоу позволит стать известным, в том числе для бабушек.

- Пауза в карьере не скажется негативно для Беринчика?

- Если бы он лежал на пляже, плевал семечки и пил пиво – это плохо. Но здесь он получает физическую нагрузку. Он в тонусе, он нагружает те мышцы, которые в боксе не задействованы. А чем разнообразнее у тебя нагрузки, тем лучше для бокса. Потому что бокс – это динамичный вид спорт, танцы тоже динамичные. Поэтому я не думаю, что это может повредить его карьере. Флойд Мейвезер, Костя Цзю в свое время также танцевали.