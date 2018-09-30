Линарес отправил Котто в тяжелый нокаут

Хорхе Линарес уничтожил Абнера Котто за три раунда в своем дебютном бою в первом полусреднем весе.

Предыдущий соперник Василия Ломаченко выглядел намного более крупным в новой весовой категории. Избиение началось уже во втором раунде, когда Линарес послал Котто в нокдаун мощным ударом с правой.

Тот сумел подняться и закончить раунд, даже нанеся венесуэльцу рассечение над правым глазом. Но это не помогло Котто закончить третий раунд. Линарес начал раунд с быстрых комбинаций, и его соперник оказался на настиле ринга во второй раз.

Котто вновь поднялся, а венесуэлец принялся добивать его еще более мощными ударами, которыми и завершил поединок.

Хорхе Линарес прервал серию побед Абнера Котто из пяти боев подряд. Ранее венесуэлец заявлял, что готов опуститься обратно в легкий вес ради реванша с Василием Ломаченко.