Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу

"Теперь в профессиональном боксе всё иначе. Ему не хватает ярких, больших личностей. Большинство нынешних боксёров очень прямые, простые ребята. Я постоянно был то тут, то там, сталкивался с проблемами и потому моё имя не сходило с первых полос газет.

Сейчас же боксёры стали джентльменами, и это можно назвать самым большим изменением. Я был бешеным, молодым парнем, который постоянно влипал в проблемы", — приводит слова Майка Тайсона BoxingScene.

Напомним, в ходе профессиональной карьеры американец дважды попадал за решётку. Ещё один раз он сталкивался с проблемами с законом после завершения карьеры.