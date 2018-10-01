Тайсон Фьюри: Главное в бою с Уайлдером - не попадать под удар

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) и обладателем пояса The Ring Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО) состоится в Лос-Анджелесе.

Фьюри считает себя лучшим супертяжеловесом мира, несмотря на неоднозначные поединки после возвращения на ринг в этом году.

"Люди говоря, что у меня было всего 2 боя после перерыва, но это не заботит меня. Это шоу Тайсона Фьюри. Так было всегда. Это моя эра, доказал это, победив Кличко на его заднем двор", — цитирует Фьюри Boxing Scene.

"Уайлдер – самый мощный панчер из всех, с кем я встречался? Не знаешь этого, пока не выйдешь на ринг. Главное в этом бою – не попадать под удар. Остаюсь королем супертяжей, пока меня кто-то не победит. Долгой жизни королю!"