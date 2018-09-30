В Киеве открыли Музей славы украинского бокса

Идея, которую долго пытался реализовать президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов, наконец стала реальностью. При содействии спонсоров было выкуплено помещение, в котором и организовали Музей, сообщает Xsport.

На открытии кроме главного виновника торжества присутствовали глава WBC Маурисио Сулейман, вице-президент НЛПБУ Алина Шатерникова, бывшие чемпионы мира Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Сергей Дзинзирук а также Андрей Синепупов, Юрий Нужненко, рефери Олег Кудеров.

Музей занимает три зала, в одном из которых стоит Кубок Мохаммеда Али, который, как сообщили организаторы, на две недели дал Александр Усик, а также размещены фотографии 11 украинских обладателей пояса чемпиона мира. В другом – боксерская амуниция Алины Шатерниковой, Вячеслава Сенченко и Виктора Постола, а также различные Кубки и другие трофеи Михаила Завьялова. В третьем – в виде голограммы за стеклом гостевая книга, на которой будут появляться автографы и отзывы звездных гостей Музея, слепки рук боксеров, медали и другие награды.