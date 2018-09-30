Известный промоутер: В будущем в ОАЭ состоится крупный вечер бокса

Ранее неоднократно возникали слухи, согласно которым в этих городах могут состояться те или иные боксёрские матчи.

"Мы уже проводили турниры по дартсу в Дубае. И мы регулярно общаемся с людьми из этого региона. Они готовы провести крупный вечер бокса. Такой бой может состояться в любое время, нужно лишь решить некоторые финансовые вопросы. Обсуждался вопрос проведения в Дубае боя Мэйвезер – Пакьяо, но тогда мы так и не договорились о деньгах.

Конечно, финансовый вопрос важен. Если мы отказываемся от проведения крупного боя в США или Великобритании, мы теряем большие деньги. И их нужно компенсировать. Поэтому бой уровня Джошуа – Уайлдер или Хан – Пакьяо в ОАЭ обошёлся бы примерно в $ 30-50 млн", — приводит слова Хирна Gulf News.