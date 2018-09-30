Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб

Тайсон прокомментировал низкий уровень жизни, заявив, что многие чемпионы вышли из трущоб.

"Я и сам жил в трущобах. Я хотел вырваться из трущоб и нищеты. Такая же мотивация была и у многих других боксёров. Думаю, чем ты беднее, тем лучше боксируешь. Самые успешные боксёры росли в нищете.

Если бы в моё время были так популярны смешанные единоборства, стал бы я заниматься этим видом спорта? Вряд ли, в ММА слишком мало платят, а для меня всегда были важны деньги", — цитирует Тайсона Financial Times.

Тайсон вошёл в историю как самый молодой обладатель чемпионского титула в тяжёлом весе. Он выиграл свой пояс, когда ему было 20 лет и 4 месяца. Профессиональную карьеру Тайсон завершил в 2005 году.