"Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, что у него возникли проблемы при посещении Крыма, где он родился и вырос. Несмотря на это, боксер продолжает общаться с людьми оттуда и ездить туда.

«Стало неудобно ездить [в Крым], какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня есть внутренние мои переживания, но через молитву они успокаиваются», — заявил Александр Усик на телеканале 112.

«Естественно, [общаюсь с людьми в Крыму], у меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Я каждый день переписываюсь с клубом, мы в группе созваниваемся. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки».

«Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования».

«Может, такие люди и есть [которые упрекают за выступление под украинским флагом], но мое окружение меня не осуждает. Я делаю то, что я делаю. Я ни у кого ничего не забираю, и ни у кого ничего не прошу».

При этом Усик уклонился ответа на вопрос, кому принадлежит Крым. В этом случае он сослался на «волю Господню».

«Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Будет ли он украинским? Все зависит от народа или от воли Господней все зависит. Я стараюсь об этом не думать, потому что мысли заводят куда-то далеко. Ты начинаешь думать и куда-то заходишь, и тьма какая-то. Так что гоню эти мысли».

Ранее собщалось, что Усик приобрел новую машину — Lexus.