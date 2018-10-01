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"Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?

Александр Усик
10:52 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Боксер Александр Усик дал неожиданный ответ на вопрос "Чей Крым?".

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, что у него возникли проблемы при посещении Крыма, где он родился и вырос. Несмотря на это, боксер продолжает общаться с людьми оттуда и ездить туда.

«Стало неудобно ездить [в Крым], какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня есть внутренние мои переживания, но через молитву они успокаиваются», — заявил Александр Усик на телеканале 112.

«Естественно, [общаюсь с людьми в Крыму], у меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Я каждый день переписываюсь с клубом, мы в группе созваниваемся. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки».

«Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования».

«Может, такие люди и есть [которые упрекают за выступление под украинским флагом], но мое окружение меня не осуждает. Я делаю то, что я делаю. Я ни у кого ничего не забираю, и ни у кого ничего не прошу».

При этом Усик уклонился ответа на вопрос, кому принадлежит Крым. В этом случае он сослался на «волю Господню».

«Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Будет ли он украинским? Все зависит от народа или от воли Господней все зависит. Я стараюсь об этом не думать, потому что мысли заводят куда-то далеко. Ты начинаешь думать и куда-то заходишь, и тьма какая-то. Так что гоню эти мысли».

Ранее собщалось, что Усик приобрел новую машину — Lexus.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Крым, Новости бокса.
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1 Комментарий
  • 12345 01.10.2018 14:15

    Те кто задают Усику подобные вопросы есть натуральное безмозглое жлобье. Александр не обращай внимания на них. Эти люди и подобные виноваты в том что дом Александра оказался на неподконтрольной Украине территории.. А они еще гавкают. Александр, не обращай внимания на тупых и подлых журналюг и проплаченных "активистов". Украинский народ тебя любит и гордится тобой.

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