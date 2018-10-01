В Киеве торжественно открыли Конгресс WBC

Сегодня в Киеве торжественно открыли 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Он продлится в столице Украины до 5 октября.

Всемирный боксерский совет (WBC) - одна из трех главных организаций профессионального бокса. Конгресс WBC - престижный боксерский форум, на который съезжаются ведущие спортсмены, тренеры, рефери, промоутеры, представители СМИ. Украина впервые принимает столь масштабное мероприятие. На Конгресс съехались более 700 участников из 160 стран мира.

Торжественное открытие Конгресса состоялось сегодня утром на Почтовой площади. Кроме привычных для такого форума заседаний и семинаров, состоится еще несколько ярких событий. В частности, 1 октября состоится благотворительный аукцион, собранные средства пойдут на реконструкцию боксерского зала в Мариуполе. 2 октября Виталий Кличко и звездные гости посетят детское учреждение с благотворительной акцией.

Также, 2 октября проведут автограф-сессию с участием Виталия Кличко, Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда и Александра Усика. А во Дворце спорта состоится турнир «Вместе с легендами» с участием молодых украинских боксеров. Главный бой с участием Рамиля Гаджиева.

Главными звездными фигурами Конгресса станут Маурисио Сулейман (президент WBC), Владимир Кличко, Александр Усик, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сесар Чавес, Тони Беллью, Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, Виталий Кличко в очередной раз проанонсировал свой «реванш» с Ленноксом Льюисом во время Конгресса WBC. Правда, в каком формате будет проходить соперничество легендарных боксеров, пока тайна.