День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
Новости: "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
"Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
Новости: Тренер Лиона перед матчем с Шахтером в ЛЧ ответил на ряд вопросов
Тренер Лиона перед матчем с Шахтером в ЛЧ ответил на ряд вопросов
Новости: Сборная США - чемпион мира по баскетболу среди женщин
Сборная США - чемпион мира по баскетболу среди женщин
X

В Киеве торжественно открыли Конгресс WBC

Смотрите фото (4)
Конгресс WBC
11:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Даниил Шамкин

Новости спорта: Столица Украины впервые принимает престижный боксерский форум.

Сегодня в Киеве торжественно открыли 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Он продлится в столице Украины до 5 октября.

Всемирный боксерский совет (WBC) - одна из трех главных организаций профессионального бокса. Конгресс WBC - престижный боксерский форум, на который съезжаются ведущие спортсмены, тренеры, рефери, промоутеры, представители СМИ. Украина впервые принимает столь масштабное мероприятие. На Конгресс съехались более 700 участников из 160 стран мира.

Торжественное открытие Конгресса состоялось сегодня утром на Почтовой площади. Кроме привычных для такого форума заседаний и семинаров, состоится еще несколько ярких событий. В частности, 1 октября состоится благотворительный аукцион, собранные средства пойдут на реконструкцию боксерского зала в Мариуполе. 2 октября Виталий Кличко и звездные гости посетят детское учреждение с благотворительной акцией.

Также, 2 октября проведут автограф-сессию с участием Виталия Кличко, Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда и Александра Усика. А во Дворце спорта состоится турнир «Вместе с легендами» с участием молодых украинских боксеров. Главный бой с участием Рамиля Гаджиева.

Главными звездными фигурами Конгресса станут Маурисио Сулейман (президент WBC), Владимир Кличко, Александр Усик, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сесар Чавес, Тони Беллью, Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, Виталий Кличко в очередной раз проанонсировал свой «реванш» с Ленноксом Льюисом во время Конгресса WBC. Правда, в каком формате будет проходить соперничество легендарных боксеров, пока тайна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBC, Бокс, Виталий Кличко, Владимир Кличко, Конгресс WBC, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Тайсон Фьюри: Главное в бою с Уайлдером - не попадать под удар Известный промоутер: В будущем в ОАЭ состоится крупный вечер бокса Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб

Последние новости

Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео) В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном
Сегодня читают в спорте
01 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
02 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
03 Динамо в скандальном матче обыграло Арсенал-Киев (Видео)
04 Суркис: Беспредел, компетенция арбитра вызывает вопросы
05 Фонсека: Я наверно снюсь Вернидубу каждую ночь
Новости сегодня
20:20 Стало известно, когда выйдет новый Mercedes-Benz SL
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь