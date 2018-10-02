Ломаченко назвал лучшим Кроуфорда, а не Усика

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко назвал свою пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Несмотря на то, что большинство экспертов ставят на первое место рейтинга P4P именно Василия, Ломаченко не стал включть себя в первую пятерку.

На пятое место Ломаченко поставил чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе американца Эрролла Спенса, на четвертое - чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, на третье - чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, на второе - абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, на первое - чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.