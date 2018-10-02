День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Новости: Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
X

На аукционе WBC собрали $200 тыс на детский зал в Мариуполе

WBC
14:08 Сегодня Телеграф
xsport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Все собранные средства на аукционе WBC в Киеве будут потрачены на детский боксерский зал в Мариуполе.

В Киеве во время 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) на благотворительном аукционе собрали почти 200 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Кличко с зеленым поясом теперь почетный чемпион WBC
Кличко с зеленым поясом теперь почетный чемпион WBCЧитать полностью

Средства пойдут на обустройство одного из детских боксерских залов Мариуполя, о чем сообщил Виталий Кличко:

"Социальная составляющая в работе WBC очень важна. И хорошо, что организация поддерживает молодых спортсменов, детей, которые хотят заниматься спортом. И один из таких проектов сегодня реализуется. Деньги, которые мы собрали на аукционе – почти 200 000 долларов – пойдут на обустройство боксерского зала для детей в Мариуполе. Мы должны сделать все, чтобы мечты детей, подростков осуществлялись".

Самым дорогим лотом аукциона стала перчатка с подписью легендарного американского боксера Мухаммеда Али. Ее продали за 55 000 долларов.

В Киеве торжественно открыли Конгресс WBC
В Киеве торжественно открыли Конгресс WBCЧитать полностью

Также на аукцион выставили чемпионский пояс Виталия Кличко по версии WBC. Автографы на нем поставили сам Виталий, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. Пояс ушел с молотка за 20000 долларов. Выручили средства и от продажи перчаток с подписями Майка Тайсона, Виталия Кличко, Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. За них дали 15 000 долларов. Еще одним лотом была огромная перчатка с автографами более 90 мировых чемпионов приобрели – ее покупатель отдал 17 000 долларов.

Среди лотов была и фотография легендарного поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, который состоялся 15 лет назад. Лот был продан за 31000 долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBC, Братья Кличко, Виталий Кличко, Конгресс Всемирного боксерского совета.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Новый чемпионский пояс WBC теперь будет с флагом Украины В Киеве торжественно открыли Конгресс WBC "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?

Последние новости

Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина День рождения Андрея Данилка: самые популярные танцевальные хиты певца (Видео) Смех до слез: кулинарные провалы от поваров-неумех
Сегодня читают в спорте
01 Тренер Ювентуса рад дисквалификации Роналду в Лиге чемпионов
02 В этот день голкипер Чилаверт забил свой первый гол (Видео)
03 Как бойцы свыше 150 кг провели раунд почти без ударов (Видео)
04 Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
05 Шевченко вспомнил об игровых качествах Леоненко
Новости сегодня
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
15:48 Макгрегор: Я готов снова драться с Мейвезером
15:37 Звездные девушки, которые отдают предпочтение парикам, а не укладкам (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь