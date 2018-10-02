На аукционе WBC собрали $200 тыс на детский зал в Мариуполе

В Киеве во время 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) на благотворительном аукционе собрали почти 200 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Средства пойдут на обустройство одного из детских боксерских залов Мариуполя, о чем сообщил Виталий Кличко:

"Социальная составляющая в работе WBC очень важна. И хорошо, что организация поддерживает молодых спортсменов, детей, которые хотят заниматься спортом. И один из таких проектов сегодня реализуется. Деньги, которые мы собрали на аукционе – почти 200 000 долларов – пойдут на обустройство боксерского зала для детей в Мариуполе. Мы должны сделать все, чтобы мечты детей, подростков осуществлялись".

Самым дорогим лотом аукциона стала перчатка с подписью легендарного американского боксера Мухаммеда Али. Ее продали за 55 000 долларов.

Также на аукцион выставили чемпионский пояс Виталия Кличко по версии WBC. Автографы на нем поставили сам Виталий, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. Пояс ушел с молотка за 20000 долларов. Выручили средства и от продажи перчаток с подписями Майка Тайсона, Виталия Кличко, Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. За них дали 15 000 долларов. Еще одним лотом была огромная перчатка с автографами более 90 мировых чемпионов приобрели – ее покупатель отдал 17 000 долларов.

Среди лотов была и фотография легендарного поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, который состоялся 15 лет назад. Лот был продан за 31000 долларов.