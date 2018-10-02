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Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет

Василий Ломаченко
15:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Чемпион WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко поделился далеко идущими планами в своей профессиональной карьере.

Василий Ломаченко в интервью каналу Fight Disciples, в частности, отметил, что у него есть 5-7 лет для того, чтобы выйти на высокий уровень в боксе.

"В моем детстве я мечтал только о победе на Олимпиаде. После Олимпиады мы с Усиком думали о будущем, но не думали о титулах, деньгах, о том, что мы станем суперзвездами. Победа на Олимпийских играх в Пекине - это величайший момент в моей жизни. Для меня главное было выиграть первую Олимпиаду. Я никогда не задумывался о том, что будет дальше. После победы в Пекине я думал, что же делать дальше. Мы сели с моим отцом и создали стратегию на мое будущее.

Мне нужно доказать в следующие пять лет, кем я являюсь в боксе. Мировые легенды бокса бились в течение 10-15 лет, а я всего пять лет в профессиональном боксе. Считаю, что у меня есть 5-7 лет. В течение этого времени я хочу драться с топ-бойцами, большими именами, чемпионами", - цитирует Ломаченко vringe.com.

Видео интервью:

Напомним, официально подтвержден поединок между чемпионом WBA в легком весе украинским боксером Василием Ломаченко и чемпионом WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой. Поединок Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в США. Боксеры встретятся в объединительном поединке на ринге Hulu Theater спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону будут стоять чемпионские пояса в легком весе: WBA Ломаченко и WBO Педрасы.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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