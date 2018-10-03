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Тренер Беллью - о предстоящем бое британца против Усика

Дэйв Колдуэлл
15:25 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Дэйв Колдуэлл считает Тони Беллью недооцененным боксером.

Тренер Тони Беллью Дэйв Колдуэл признал, что его подопечный находится в статусе андердога перед боем с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, но заявил, что имеет победный план.

"К каждому поединку я готовлюсь с верой, что у меня есть план для победы. И бой против Усика ничем не будет отличаться от прошлых. Можно считать, что Усик непобедим, но Тони любит такие вызовы.

Все говорили мне, что Илунга Макабу победит Беллью. Я говорил, что выходить выходить в ринг с Хэем - это самоубийство.

В каждом бою Тони делает шаг за шагом.И поверьте мне, больше всего в жизни он хочет это повторить еще раз.

Я могу весь день рассказывать о том, какой хороший боксер Усик. И так могут делать многие, потому что он фантастически себя проявлял в профессиональной карьере. Но моя задача - устранить сильные стороны Усика и извлечь преимущество из плюсов Тони. Беллью - один из самых недооцененных боксеров. Его боксерский интеллект не получает той оценки, на которую заслуживает. Его сила после перехода из крузервейта находится на другом уровне.

Беллью знает, что такое проходить самые тяжелые поединки и как выступать на наивысшем уровне. Я понимаю, что мы снова андердоги, но мы уже доказали, что это не имеет значения", – цитирует Колдуэлла Boxing News.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Дэйв Колдуэлл, Новости бокса, Тони Беллью.
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