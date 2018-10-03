Кличко, Льюис и Холифилд собрали около 10 тысяч фанатов

В Киеве продолжается 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В рамках Конгресса во вторник состоялась автограф-сессия легенд бокса.

В столичном ТРЦ Гулливер состоялась автограф-сессия легенд бокса. Киевляне и гости столицы получили возможность взять подписи у Виталия Кличко, Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. Также все желающие могли сделать селфи со звездами.

Как сообщили в ТРЦ "Гулливер", на встречу с легендами бокса пришло около десяти тысяч любителей бокса. А боксеры в общей сложности раздали около трех тысяч автографов. Первыми могли подойти к легендам наши военные и ветераны АТО.

Напомним, в Киеве начался 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Он продлится в столице Украины до 5 октября.

Всемирный боксерский совет (WBC) - одна из трех главных организаций профессионального бокса. Конгресс WBC - престижный боксерский форум, на который съезжаются ведущие спортсмены, тренеры, рефери, промоутеры, представители СМИ. Украина впервые принимает столь масштабное мероприятие. На Конгресс съехались более 700 участников из 160 стран мира.

Также в рамках Конгресса во Дворце спорта состоялся турнир «Вместе с легендами». Главный бой с участием украинского боксера Рамиля Гаджиева.