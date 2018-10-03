Ломаченко не сможет поддержать Усика в бою против Белью
Новости спорта: Украинец будет находиться в США в тренировочном лагере
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) заявил, что не сможет приехать в Великобританию на поединок его соотечественника Александра Усика (15-0, 11 КО) с местным боксером Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Слова украинца передает Pep Talk UK:
«Я хочу, но не могу. У меня тренировочный лагерь. Это будет слишком долгое путешествие для меня. Я не могу изменить свое расписание».
Напомним, что Усик проведет бой с Белью 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBC, WBO и IBF в тяжелой весовой категории.
Отметим, что сейчас украинский абсолютный чемпион мира принимает участиеп в 56-м конгрессе WBC, который проходит с 30 сентября по 5 октября в Киеве.