Майки Гарсия определился со следующим соперником

Майки Гарсия подерется с обязательным претендентом на его чемпионский пояс по версии IBF в легком весе Ричардом Комми, сообщает ESPN.

Ранее сам Гарсия хотел побиться с более крупным Эрролом Спенсом в полусреднем весе, но судя по всему, его брат и тренер Роберт Гарсия отговорил Майки от этого боя.

Еще одним потенциальным соперником Гарсии был Василий Ломаченко. Но американец не мог подраться с Василием прямо сейчас, потому что у украинца запланирован объединительный бой с Хосе Педрасой на 8 декабря.

Пока неизвестно, когда именно пройдет поединок между Гарсией и Комми, но стороны уже подписали договор и должны направить его в IBF в течении двух недель.