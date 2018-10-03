Тренер Педрасы: Мы выигрываем время перед боем с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Хосе Педраса объявил о готовности к поединку с чемпионом мира по версии WBA Super Василием Ломаченко, который состоится 8 декабря 2018 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

"Педраса уже закончил первую двухнедельную стадию активных тренировок, и его организм уже в лучшей форме, чем мы планировали к этому моменту. Мы выигрываем время и сможем подойти к поединку ещё более подготовленными, чем ожидали.

В Лас-Вегасе мы будем к середине октября и начнём заключительную фазу нашего тренировочного лагеря. У нас нет опасений перетренироваться, потому что мы знаем, что делаем и как готовимся", — заявил тренер боксёра Луис Эспада в интервью Boxingscene.