Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер рассчитывает на то, что в ближайшее время он сможет завоевать титул WBA regular в супертяжелом весе и в следующем году встретиться с обладателем титулов WBA, IBF и WBO в этом весе, британцем Энтони Джошуа. Такие планы озвучил промоутер американца Дмитрий Салита. 6 октября Миллер проведет поединок против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Томаша Адамека, и победитель этого боя, по словам Салиты, станет обязательным претендентом на титул WBA regular.

Действующий обладатель этого титула Мануэль Чарр недавно сдал положительный тест на допинг, в результате чего его бой с другим обязательным претендентом Фресом Окендо был отменен, и Салита уверен, что после победы над Адамеком Миллер и Окендо встретятся в бою за титул.

«Он будет обязательным претендентом, 100 процентов, — цитирует Салиту Sky Sports. — WBA должна назначить ему соперника в бою за титул WBA regular, и мы ожидаем, что это будет Фрес Окендо. Надеемся, что сможем провести бой за титул в декабре».

«Джаррелл сконцентрирован на хорошем выступлении и быстром завершении боя. Он хочет быстро избавиться от Адамека», — добавил промоутер.

В случае реализации данного плана Миллер рассчитывает на бой с Джошуа в апреле следующего года, и Салита убежден, что американец сумеет создать чемпиону большие проблемы.

«Джошуа выдающийся представитель данного вида спорта, но я не вижу, как он может победить Джаррела, — заявил промоутер американца. — Джаррелл очень мощный физически, но уникально то, что он подвижен и атлетичен, как боксер небольших габаритов. Он обладает потрясающими навыками и выбрасывает много ударов. Его целеустремленность, давление и размеры создали бы много проблем для Джошуа. У Джаррелла есть прекрасная возможность вернуть чемпионские титулы в Нью-Йорк».