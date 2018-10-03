Майки Гарсия договорился о бое с Ричардом Комми

Обладатель чемпионских титулов WBC и IBF в легком весе Майки Гарсия и обязательный претендент на титул IBF Ричард Комми достигли соглашения о проведении защиты титула, сообщает ESPN со ссылкой на промоутера Комми Лу Дибеллу. Таким образом, торги, назначенный на вторник, были отменены, и сейчас у представителей боксеров есть 15 дней на то, чтобы представить подписанные контракты IBF.

Когда состоится этот поединок не сообщается, но, скорее всего, Гарсия еще задержится в легком весе, а его широко обсуждаемый переход в полусредний вес и бой с чемпионом IBF в этом весе Эрролом Спенсом состоится позднее.

Стоит отметить, что чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко и его промоутер Боб Арум уже заявили, что будут готовы к объединительном поединку с Гарсией за звание абсолютного чемпиона мира в этом весе в следующем году, если 8 декабря Ломаченко объединит титулы WBA и WBO в бою с Хосе Педрасой.