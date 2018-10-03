Тренер Фьюри назвал главный недостаток Уайлдера

Бен Дейвисон, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, остался доволен первой пресс-конференцией перед назначенным на 1 декабря поединком против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера. По мнению тренера, Фьюри сделал то, что было нужно — раззадорил соперника и побудил в нем желание наказать британца на ринге, и лишние эмоции могут сыграть против Уайлдера в бою.

«Не надо быть гением, чтобы видеть недостатки Деонтея Уайлдера, и мы будем их использовать, как все это делают — всегда пытаются использовать слабости соперника, — сказал Дейвисон в интервью Fight Hub TV. — Одной из его слабостей, укрепившейся со временем, является его неосторожность. Тайсон разбудил в нем эмоции, Уайлдер хочет сокрушительно нокаутировать его, и он будет изо всех сил пытаться сделать это, так как Тайсон его раззадорил, и это еще больше обнажит его слабые места».

Дейвисон отметил, что Фьюри полностью контролирует ход совместных промо-мероприятий, и то же самое будет и в бою.

«На передаче Good Morning Britain [утром на телеканале iTV] все было мило и спокойно, потому что Тайсон был спокоен и добродушен. Когда Тайсон захотел поднять градус противостояния, он это сделал. Тайсон все контролирует. Тайсон задает тон происходящему, и именно так будет и в бою», — заявил Дейвисон.

Дейвисон также уверен, что Фьюри в бою с Уайлдером выступит лучше, чем в бою с Владимиром Кличко.

«100 процентов, потому что это необходимо, — сказал тренер. — Уайлдер выше Кличко, он легче, что значит, что он быстрее. Кличко лучше двигался, намного лучше, Уайлдер, вероятно, обладает более сильным ударом и большей дистанцией атаки. Есть все предпосылки к тому, что это будет более тяжелый бой. Но мы точно знаем, что нам нужно делать, и как я уже говорил, Тайсон задает тон всему происходящему».