Фьюри: Уайлдер, ты совсем не Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя, британский боксер Тайсон Фьюри, заявил, что действующий обладатель титула WBC в дивизионе Деонтей Уайлдер всего лишь - слишком раскрученный боец.

По словам Фьюри, которому 1 декабря предстоит встретиться с Уайлдером в ринге в Лос-Анджелесе, американец и рядом не стоял с Владимиром Кличко. «Ты совсем не Кличко, - заявил Фьюри. – Ты лузер. Кличко был чемпионом мира с 25-ю защитами. У тебя было семь бомжей! Ты не сможешь справиться со мной, поскольку побеждал только сбитых летчиков».