Промоутер: Джошуа следующий бой проведет с Уайтом

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уверен в том, что в апреле следующего года в поединке, проведение которого уже запланировано на стадионе Уэмбли в Лондоне, чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не встретится с победителем поединка 1 декабря между чемпионам WBC в этом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Уоррен уверен, что команда Джошуа уже определилась с тем, что в апреле он вновь встретится с другим боксером промоутера Эдди Хирна — Диллианом Уайтом, которого Джошуа уже побеждал в 2015 году.

«Они зарезервировали этот день на Уэмбли для боя с Диллианом Уайтом, — сказал Уоррен в интервью Fight Hub TV. — Я с самого начала говорил, что они встретятся Поветкиным. Сейчас они намерены сделать бой с Диллианом Уайтом. Таковы их планы. Не думаю, что мы увидим бой Джошуа с Уайлдером или Фьюри в апреле. Абсолютно уверен в этом. Думаю, они уже решили, что будет бой с Диллианом Уайтом, и они это сделают. Вот так».