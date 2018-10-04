Промоутер Головкина: Два боя с Канело были очень успешны, но есть и другие имена

Промоутер Том Леффлер в интервью boxingscene.com признался, что уход телеканала НВО с рынка боксерских трансляций стал некоторой неожиданностью, но у него есть предложения от других ведущих телеканалов, и он намерен определиться с дальнейшими телетрансляциями своих подопечных в этом году.

«Все связывались со мной относительно Геннадия Головкина и других боксеров, с которыми мы работаем в первом легчайшем весе, и мы подумаем, какая платформа лучше для нас, — сказал Леффлер в интервью boxingscene.com. — Я полагаю, что решение будет принято в этом году, чтобы мы могли строить планы на следующий год».

По словам Леффлера, Геннадий Головкин вернется в США только в следующем году, и тогда они определятся с дальнейшими действиями.

«Головкин хочет отдохнуть. Он в Казахстане с семьей, и он, вероятно, вернется весной следующего года, — сообщил промоутер. — Он убежден, что дважды победил Канело. Его расстраивает не его выступление, а счет судей. Два боя с Канело были очень успешны — крупнейшие гонорары для обоих, — но есть и другие имена в среднем весе и даже во втором среднем весе. Посмотрим, чего он хочет, чего хочет Канело, и будем отталкиваться от этого».