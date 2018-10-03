Чемпион WBSS Смит нацелился на бой с Головкиным

"Он очень известен, — сказал Смит в интервью boxingnewsonline.net. — Уверен, по финансовой части это будет отлично, и победа над ним будет много значить. Хотя он только что проиграл, многие с этим не согласны, это был хороший бой. Он провел два очень хороших боя с Канело. Я бы даже сказал, что Головкин — это самый именитый соперник для меня, включая второй средний и полутяжелый вес".

"Я думаю, зрители одобрят это решение Головкина, — продолжил Смит. — Но возможна и критика, потому что он отказался от боя во втором среднем весе с Андре Уордом, но делает это сейчас. Но я надеюсь, что он мог бы это сделать. Он хороший боксер".