Бой-реванш Мейвезера и Пакьяо реален

Флойд Мейвезер победил Мэнни Пакьяо единогласным решением судей в 2015 году и уже официально завершил свою боксерскую карьеру, а Пакьяо является действующим обладателем титула WBA regular в полусреднем весе.

"Флойд Мейвезер вполне серьезно настроен на этот бой, — сказал Эспиноса на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной бою Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри . — Из того, что я видел и слышал, Мэнни Пакьяо тоже серьезно настроен. Еще многое предстоит сделать, но я действительно думаю, что мы увидим реванш Мейвезер-Пакьяо. Я понимаю сомнения людей из-за того, как это было объявлено, так сказать, в вирусном видео. Но я считаю, что Флойд просто воспользовался возможностью, таков его стиль. 2019 год выглядит идеальным для этого боя. В этом случае я смогу немного отдохнуть от этих мероприятий, и мы сможем начать подготовку Мейвезер-Пакьяо 2".