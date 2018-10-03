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Бокс. Бывший президент AIBA получил пожизненную дисквалификацию

Ву Чинг Куо
19:57 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бывший президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Ву Чинг Куо пожизненно отстранен организацией.

Вместе с Ву Чинг Куо отстранен от работы и бывший исполнительный директор АИБА Хо Ким, сообщает исполнительный комитет АИБА. Причиной для столь жёстких мер стали результаты расследования K2 Intelligence, которое выявило халатность в финансовых вопросах деятельности организации.

Напомним, в июле 2017 года стало известно о конфликте в АИБА. В ходе проходившего с 24 по 25 июля в Москве заседания исполкома АИБА 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия президенту федерации Ву Чинг Куо, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Однако тогда он отказался покидать свой пост. Впоследствии дисциплинарная комиссия АИБА отстранила Ву, а исполняющим обязанности главы организации был назначен вице-президент Франко Фальчинелли.

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Новости спорта, АИБА, Бокс, Ву Чинг Куо, Новости бокса.
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