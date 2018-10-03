Бокс. Украинец Гаджиев завоевал пояс WBC International Silver

В киевском Дворце спорта прошел вечер бокса "Вместе с легендами", в рамках которого на ринг вышли четыре украинца.

В главном бою вечера наш Рамиль Гаджиев (7-1-1, 4 КО) завоевал вакантный пояс WBC International Silver в суперсреднем весе (до 76, 2 кг), победив техническим нокаутом в 8 раунде на 1:57 минуте мексиканца Бруно Сандовала (23-2-1, 16 КО).

Еще один украинец Карен Чухаджян (12-1, 6 КО) сохранил свой пояс WBC Silver среди юниоров в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив техническим нокаутом в 6 раунде еще одного мексиканца Дилана Лозу (12-1, 7 КО).

Хасан Байсангуров (16-0, 7 КО) защитил пояс WBA Intercontinental в среднем весе (до 72,6 кг), выиграв единогласным решением судей у Пауля Рамона Валензуэла-младшего 117:111, 117:111, 119:110.

И лишь в бою Арама Фанияна (13-0, 1 КО) с Рене Теллес Жироном (11-0, 6 КО) украинский боксер проиграл - единогласным решением судей 93:95, 94:95, 93:96 Фаниян уступил в бою за пояс чемпиона WBC Silver среди юниоров в первом полусреднем весе.

Напомним, вечер бокса состоялся в рамках Конгресса WBC. Также в рамках Конвенции проводился благотворительный аукцион, который собрал почти 200 тысяч долларов.