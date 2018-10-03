Президент WBC против возвращения Мейвезера-младшего на ринг

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что он против возвращения 12-кратного чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, который намерен провести второй бой с чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Я был доволен тем, как Флойд завершил боксёрскую карьеру, и не хотел бы, чтобы он возвращался на ринг. Сейчас Мейвезер-младший подал отличный пример, уйдя на пике непобеждённым, сохранив здоровье и заработав кучу денег. Если Флойд вернётся, то поставит всё это на кон и практически начнёт всё сначала, а мне не хотелось бы такого для Мейвезера-младшего", — приводит слова Сулеймана в интервью Boxingscene.