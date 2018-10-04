Менеджер Ломаченко Климас: Думал, что Василий не человек

Менеджер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Эгис Климас рассказал о перспективах украинца.

«Великобритания – очень хороший рынок. Василию нужны имена, боксеры. Если они там будут, конечно, мы поедем побоксировать.

По моей шкале, на сегодняшний день Василий на очень высоком уровне, поэтому , переход на PPV должен состояться. Если сейчас мы сможем договориться с Майки Гарсией, это будет очень большое PPV-шоу для Америки и для боксерского мира.

Сколько будет Ломаченко на вершине? Лично мне хотелось бы, чтобы это было вечно. Я тоже думал, что он не человек до тех пор, когда он боксировал с Мариаггой, и у него появилось рассечение и побежала кровь. Тогда я понял, что он тоже человек. Думаю, что у него в карьере осталось где-то 5-7 лет. Это я так вижу», — заявил Климас в интервью Xsport.

Напомним, Василий Ломаченко проведет свой следующий титульный бой с Хосе Педрасой 8 декабря.