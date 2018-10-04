Стало известно, когда Беринчик вернется на боксерский ринг

Промоутер Александр Красюк сообщил, что обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО), скорее всего, вернется в ринг в декабре. Об этом Красюк рассказал в эфире программы «Файт Лайф», которая выходит на телеканале XSPORT.

«Сейчас Денис занимается непривычной для боксера деятельностью, но это только на первый взгляд. Маркес, Мейвезер, Пакьяо – все участвовали в подобных шоу. Даже Узелков участвовал. Это не чуждые занятия для боксера.

Беринчик классно танцует, на самом деле. Я эфиры смотрю, если не прямом, то в записи, - великолепно. Он завоевал публику. Многие люди не знали, что есть такой боксер. Он был, специалисты знали, а вот люди, которые не интересовались боксом, сейчас познакомились с этой абсолютно незаурядной личностью, харизматичным парнем, очень талантливым и специфическим. После его танцев люди захотят увидеть, как он боксирует.

Я думаю, сейчас Денису нужно победить в танцевальном шоу и в конце года на той же физической подготовке, которую он обрел в постоянных тренировках, перейти на уровень выше и защищать пояс. Думаю, в декабре этого года».

Свой последний бой Беринчик провел 23 июня в Киеве против Хосе Луиса Прието и победил после того, как соперник сдался по завершению пятого раунда.