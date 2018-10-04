Владимир Кличко сделал свой прогноз на возможный бой Уайлдер - Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко так и не смог ответить на вопрос, кто сильнее – Дионтей Уайлдер или Энтони Джошуа.

«Кто лучший супертяж в мире? Иногда этот вопрос ставит меня в тупик, ведь если ты выбираешь одного парня, то второго парня ты, в определенной мере, не уважаешь. Я верю, что абсолютный чемпион будет представлять собой самого лучшего боксера. Мы все еще имеем чемпионов-супертяжей с титулами, и я думаю, мы увидим яркий бой Уайлдера и Джошуа.

Они оба высокие, тяжелые, сильные, решительные. Сделать выбор между ними крайне сложно, потому что у обоих есть свои сильные и слабые стороны. Люди видят победителем любого из них, а выиграет тот, кто лучше сумеет проявить себя.

Джошуа – более молод, крепок, решителен. Уайлдер – опытный, даже если он супертяж, он легче. Это на самом деле сложный выбор. Кто из них номер один? Хочется верить, что когда-нибудь мы увидим этот поединок и увидим абсолютного чемпиона», — цитирует Кличко ES News.

Напомним, недавно Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и сохранил свои чемпионские пояса.

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) и Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО) состоится в Лос-Анджелесе 1 декабря.