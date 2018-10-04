День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские клубы провели первые игры финала квалификации Кубка ФИБА
Украинские клубы провели первые игры финала квалификации Кубка ФИБА
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: бойцы провели открытые тренировки (Видео)
Нурмагомедов - Макгрегор: бойцы провели открытые тренировки (Видео)
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов
Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Владимир Кличко сделал свой прогноз на возможный бой Уайлдер - Джошуа

Владимир Кличко и Энтони Джошуа
13:34 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший чемпион не может отдать предпочтение одному из боксеров.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко так и не смог ответить на вопрос, кто сильнее – Дионтей Уайлдер или Энтони Джошуа.

«Кто лучший супертяж в мире? Иногда этот вопрос ставит меня в тупик, ведь если ты выбираешь одного парня, то второго парня ты, в определенной мере, не уважаешь. Я верю, что абсолютный чемпион будет представлять собой самого лучшего боксера. Мы все еще имеем чемпионов-супертяжей с титулами, и я думаю, мы увидим яркий бой Уайлдера и Джошуа.

Они оба высокие, тяжелые, сильные, решительные. Сделать выбор между ними крайне сложно, потому что у обоих есть свои сильные и слабые стороны. Люди видят победителем любого из них, а выиграет тот, кто лучше сумеет проявить себя.

Джошуа – более молод, крепок, решителен. Уайлдер – опытный, даже если он супертяж, он легче. Это на самом деле сложный выбор. Кто из них номер один? Хочется верить, что когда-нибудь мы увидим этот поединок и увидим абсолютного чемпиона», — цитирует Кличко ES News.

Напомним, недавно Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и сохранил свои чемпионские пояса.

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) и Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО) состоится в Лос-Анджелесе 1 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Дионтей Уайлдер, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA Сауль Альварес может провести добровольную защиту титула WBC в декабре Промоутер Головкина: Два боя с Канело были очень успешны, но есть и другие имена

Последние новости

Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео) Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото) Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД
Сегодня читают в спорте
01 Фонсека может возглавить английский клуб
02 Владимир Кличко - о спаррингах с Усиком и его шансах в супертяжелом весе
03 Яблонец - Динамо: слова тренера чехов перед матчем
04 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
05 Коноплянка об игре против Локомотива и шансах Шальке на выход из группы
Новости сегодня
17:11 Сенат США единодушно принял резолюцию о Голодоморе в Украине
17:02 Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)
17:00 "Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР
16:58 Определена команда недели в Лиге чемпионов
16:58 Что кушают короли: гастрономические пристрастия Елизаваты II
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Новости: За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь