Владимир Кличко - о спаррингах с Усиком и его шансах в супертяжелом весе

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о своей тренировке с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (15-0, 11 КО).

«Мы спарринговали примерно три недели назад. У него прекрасная техника. Мне было очень непросто, хотя я все еще в форме. Считаю, что у Усика есть шанс в супертяжелом дивизионе, но, чтобы перестроиться нужно некоторое время. Это сравнимо с переходом из любительского бокса в профессиональный. Все тот же спорт, но в тяжелом и супертяжелом дивизионах техника разная.

Беллью собирается встретиться с очень опытным, технически лучшим Усиком, который непобедим и является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Я желаю моему соотечественнику продолжить победную серию. Но Беллью –это отличный боец, он умеет преподносить сюрпризы в ринге, переворачивать поединки с ног на голову. Это будет действительно увлекательный бой для всех болельщиков», — цитирует Кличко ES News.

Напомним, свой следующий поединок Усик проведет 10 ноября против Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) в Манчестере.