Фьюри: Я победил наркоманию и алкоголизм, как я могу проиграть Уайлдеру?

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что после всего того, что ему пришлось пережить, он не может проиграть Деонтею Уайлдеру.

“Я вернулся после всего, что я пережил - проблемы с психическим здоровьем, наркомания, алкогольная зависимость. Я победил всё это. Как после этого я могу позволить, чтобы кто-то побил меня с помощью пары боксёрских перчаток? Я одержу победу над Деонтеем Уайлдером. Я навяжу ему свою волю и он проиграет.

У меня действительно есть страсть к боксу. Мне нравится внимание, мне нравится быть на ринге. Многим в этом спорте нужны только деньги и слава. Но для меня это неважно, потому что я готов драться, даже если мне за бой не заплатят. Я просто хочу быть лучшим”,- приводит слова Фьюри Boxing Scene.