Экс-чемпион мира Джозеф Паркер вернется на ринг в декабре

«Кто бы не противостоял мне — я должен выполнить свою работу и сделать все хорошо. Я познал взлет на вершину и резкое падение, но теперь я мотивирован больше, чем когда-либо и хочу вернуться на олимп. Я мог и должен был выиграть бой у Диллиана Уайта, но это бокс.

Пришло время вернуться в спорт. Я с нетерпением жду возможности снова выступить у себя на родине. У меня действительно хорошие воспоминания об этом месте. Это большое возвращение на родину для меня», — цитирует боксера BoxingScene.

Интересно, что последний раз Паркер боксировал в Новой Зеландии в 2016 году. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над австралийцем Соломоном Хаумоном.