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Экс-чемпион мира Джозеф Паркер вернется на ринг в декабре

Джозеф Паркер
19:49 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
sportarena.com

Новости спорта: Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (24-2, 18 КО) проведет следующий бой 15 декабря в Новой Зеландии.

«Кто бы не противостоял мне — я должен выполнить свою работу и сделать все хорошо. Я познал взлет на вершину и резкое падение, но теперь я мотивирован больше, чем когда-либо и хочу вернуться на олимп. Я мог и должен был выиграть бой у Диллиана Уайта, но это бокс.

Пришло время вернуться в спорт. Я с нетерпением жду возможности снова выступить у себя на родине. У меня действительно хорошие воспоминания об этом месте. Это большое возвращение на родину для меня», — цитирует боксера BoxingScene.

Интересно, что последний раз Паркер боксировал в Новой Зеландии в 2016 году. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над австралийцем Соломоном Хаумоном.

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