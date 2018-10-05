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Линарес и Бронер определят претендента на титул WBC

Хорхе Линарес
06:31 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Инстаграм Линареса

Новости спорта: Экс-соперник Ломаченко Хорхе Линарес может провести бой против Эдриэна Бронера.

Бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресу и экс-чемпиону мира в четырех весовых категориях Эдриэну Бронеру предложено провести отборочный поединок по версии WBC в первом полусреднем весе. Действующий обладатель этого титула Хосе Рамирес, согласно решению WBC, имеет возможность провести еще одну добровольную защиту титула, а временный чемпион WBC в этом весе Реджис Прогрейс и первый номер рейтинга Джош Тейлор заняты участием во Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе.

Тем не менее, WBC назначил еще один отборочный поединок, в котором бывший чемпион мира в этом весе Виктор Постол встретится с французом Мохаммедом Мимуне.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Хорхе Линарес, Эдриэн Бронер.
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