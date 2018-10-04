Промоутер: Усик пойдет на азиатский рынок

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк в эфире программы "Файт Лайф", которая выходит на телеканале Xsport, рассказал о ближайших перспективах сотрудничества с украинским боксером.

"Задача любого успешного боксера – завоевать не американца, британца или украинца, а завоевать фанатов во всем мире. Я уверен, что наша деятельность с Александром Усиком не ограничится США, Великобританией, Европой. Мы обязательной пойдем в Азию, поскольку это очень интересный рынок, в первую очередь, Японию, поскольку там очень ценятся боевые искусства, тем более, ребята в тяжелом и супертяжелом весе.

HBO – путь, который мы прокладывали и имели даже определенные соглашения, но сейчас рынок повернулся таким образом, что они уходят из профессионального бокса".