"У меня остался последний шанс": Ковалев о реванше с Альваресом

Бывший двукратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал свой следующий поединок, который пройдёт 2 февраля с действующим чемпионом мира по версии WBO Элейдером Альваресом в Далласе (штат Техас, США).

"Всем привет, уважаемые любители бокса. Как я и обещал, сообщаю вам о дате своего реванша против Альвареса. Дата боя назначена на 2 февраля и пройдёт в Далласе, штат Техас. На этот раз у меня остался последний шанс, чтобы доказать самому себе и понять, что я ещё могу боксировать на высочайшем уровне профессионального бокса либо пора завершать свою карьеру, и так насыщенную громкими событиями, и повесить перчатки на гвоздь. Всё будет ясно и понятно 2 февраля в бою. На всё воля божья", — написал Ковалёв у себя в "инстаграме".