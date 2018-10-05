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Известный боксер создал собственную криптовалюту

Мэнни Пакьяо
19:42 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Легендарный филиппинец объявил о запуске криптовалюты под названием PAC Coin.

Ожидается, что в ближайшее время 39-летний Мэнни Пакьяо согласует бой с 41-летним Флойдом Мейвезером, который решил вернуться в ринг. В 2015 году в поединке этих боксеров победил Мейвезер. В преддверие этого поединка филиппинский боксер объявил о запуске собственной криптовалюты.

Криптовалюта под названием PAC Coin будет базироваться на платформе Global Crypto Offering Exchange (GCOX), созданной специально для знаменитостей, желающих создать собственную криптовалюту. Эти коины можно будет использовать для покупки эксклюзивных товаров, билетов и других услуг, а также для взаимодействия со звездами посредством встреч и приветствий и живых потоковых событий.

Боксер проведет презентацию PAC Coin на выставке Blockchain Fair Asia, которая пройдет в Маниле с 11 по 12 октября.

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Все по теме:

Новости спорта, PAC Coin, Бокс, Криптовалюта, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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