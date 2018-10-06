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Уайлдер: Я обещаю, показать такой же бокс, как Кличко - Льюис

Деонтей Уайлдер
14:24 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский чемпион мира Деонтей Уайлдер вспомнил бой Кличко – Льюис, как единственный интересный в супертяжелом весе.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, которому 1 декабря в Лос-Анджелесе предстоит встретиться в ринге с бывшим обладателем титулов в дивизионе, лишившись своих поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя, британцем Тайсоном Фьюри, вспомнил состояшийся 15 лет на арене Staples Center бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом.

По словам Уайлдера, он рассчитывает, что его поединок с Фьюри будет таким же зрелищным.

«Это был один хороший бой, но тяжелое подразделение снова живое, - отметил Уайлдер. – Это был поединок между Кличко и Льюисом на этой арене. Это была битва и борьба. Я обещаю, показать такой же бокс».

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Новости спорта, Бокс, Виталий Кличко, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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