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Бокс. Стали известны результаты допинг-проб Альвареса и Головкина

Головкин – Альварес
23:05 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер hboboxing

Новости спорта: Ранее боксеры провели второй очный поединок, в котором победил Сауль Альварес.

Все допинг-пробы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и нового обладателя титулов WBC и WBA в этом весе Сауля «Канело» Альвареса, взятые в период их подготовки к поединку 15 сентября, оказались отрицательными, сообщает Спортивная комиссия Невады. Оба боксера согласились на добровольное расширенное допинг-тестирование VADA. Ранее сообщалось, что Головкин стал в общей сложности 18 проб за время подготовки.

Отметим, что в феврале Альварес сдал две положительные пробы на кленбутерол и был дисквалифицирован на полгода, что привело к отмене второго боя с Головкиным в мае этого года. Позднее стороны договорились о проведении поединка в сентябре, в котором Альварес победил Головкина решением судей.

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