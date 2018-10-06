Сауль Альварес назвал имя следующего соперника

Чемпион мира в среднем весе по двум версиям Сауль "Канело" Альварес поднимется во второй средний вес и 15 декабря в Нью-Йорке (США) проведет поединок за титул WBA regular в этом весе против его обладателя британца Майкла «Рокки» Филдинга. Таким образом, Альварес нацеливается на завоевание чемпионского титула в третьей весовой категории.

"Очень рад объявить о своем следующем поединке. 15 декабря в Нью-Йорке, Мэдисон Сквер Гарден. Принимаю большой вызов. Я буду драться за чемпионский титул в 168 фунтах против Рокки Филдинга, действующего чемпиона WBA!" — написал Альварес в соцсетях.

Отметим, что помимо титула регулярного чемпиона (WBA regular) WBA имеет в этом весе также титул суперчемпиона (WBA super), который сейчас принадлежит другому британцу Каллуму Смиту.