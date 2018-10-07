День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое
Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой

Промоутер Джошуа отправил Уайлдеру улучшенное предложение

Энтони Джошуа
00:16 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер Джошуа

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал, что ранее отправил команде Деонтея Уайлдера улучшенное предложение.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа, рассказал, что недавно они отправили новое, «более интересное» предложение чемпиону WBC в этом весе Деонтею Уайлдеру о проведении объединительного поединка в апреле следующего года на стадионе Уэмбли в Лондоне. Детали предложения Хирн раскрывать не стал и выразил сожаление, что команда Уайлдера пока категорически отказывается от встречи для обсуждения условий боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что 1 декабря Уайлдер проведет поединок против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, а Хирн уже не раз указывал, что вскоре от Джошуа моут потгребовать проведения обязательной защиты титула WBO, и они бы хотели пораньше определиться с соперником на апрель следующего года.

"Это разочаровывает. Мы просим о встречах, а они не хотят их проведения, что несколько странно, учитывая, что речь идет о крупнейшем поединке в боксе, — цитирует Хирна Sky Sports. — Мы написали им после боя с Поветкиным и запросили встречу, но они ответили отказом и попросили прислать новое предложение. Мы сделали им новое, более интересное предложение, — в нем есть процентное разделение призового фонда — и снова попросили о встрече, но они опять отказали. Вероятно, нам придется принимать решение [о следующем сопернике до 1 декабря], но мы надеялись, что могли бы встретиться, чтобы обсудить бой лично".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Джошуа, Донтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Следующим соперником Сауля Альвареса станет Рокки Усик провел спарринг с американским супертяжеловесом Известный боксер создал собственную криптовалюту

Последние новости

Манчестер Юнайтед совершил шикарный камбэк в матче с Ньюкаслом (Видео) Факты о самом ожидаемом фильме осени "Веном" Врачи назвали самую полезную осеннюю зелень
Сегодня читают в спорте
01 Беллью: Усик потребовал только одно
02 Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
03 Полузащитник сборной Бельгии забил красивейший гол со штрафного (Видео)
04 Бокс. Стали известны результаты допинг-проб Альвареса и Головкина
05 Манчестер Юнайтед совершил шикарный камбэк в матче с Ньюкаслом (Видео)
Новости сегодня
01:50 Мощный взрыв прогремел в Кишиневе
01:29 Этот парень всегда с собой берет в путешествие своих двух кошек (Фото)
01:15 Дон Кинг подал в суд на промоутера Поветкина
01:01 Помпео и Абэ обсудили денуклеаризацию КНДР
00:23 Богатые и счастливые: как живет золотая молодежь Украины (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь