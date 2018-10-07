Промоутер Джошуа отправил Уайлдеру улучшенное предложение

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа, рассказал, что недавно они отправили новое, «более интересное» предложение чемпиону WBC в этом весе Деонтею Уайлдеру о проведении объединительного поединка в апреле следующего года на стадионе Уэмбли в Лондоне. Детали предложения Хирн раскрывать не стал и выразил сожаление, что команда Уайлдера пока категорически отказывается от встречи для обсуждения условий боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что 1 декабря Уайлдер проведет поединок против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, а Хирн уже не раз указывал, что вскоре от Джошуа моут потгребовать проведения обязательной защиты титула WBO, и они бы хотели пораньше определиться с соперником на апрель следующего года.

"Это разочаровывает. Мы просим о встречах, а они не хотят их проведения, что несколько странно, учитывая, что речь идет о крупнейшем поединке в боксе, — цитирует Хирна Sky Sports. — Мы написали им после боя с Поветкиным и запросили встречу, но они ответили отказом и попросили прислать новое предложение. Мы сделали им новое, более интересное предложение, — в нем есть процентное разделение призового фонда — и снова попросили о встрече, но они опять отказали. Вероятно, нам придется принимать решение [о следующем сопернике до 1 декабря], но мы надеялись, что могли бы встретиться, чтобы обсудить бой лично".