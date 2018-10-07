Дон Кинг подал в суд на промоутера Поветкина

Причиной этого стала отмена поединка клиента Кинга Бермейна Стиверна с Александром Поветкиным, делами которого ведает Рябинский и компания "Мир бокса", сообщает BoxingScene.

Сумма иска составляет $ 2 млн. Напомним, встреча между Поветкиным и Стиверном должна была состояться в декабре 2016 года, однако была отменена в последний момент из-за обнаруженных следов запрещённого препарата остарина в пробах, взятых у Поветкина. Прокомментировал ситуацию и сам Рябинский, сделав это с изрядной доли иронии.

"Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик всё-таки! Весёлый! Не даёт скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья!" — написал он на своей официальной странице в «Твиттере».