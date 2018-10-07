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Дон Кинг подал в суд на промоутера Поветкина

Дон Кинг
01:15 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Известный американский промоутер Дон Кинг подал в суд на главу российской промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.

Причиной этого стала отмена поединка клиента Кинга Бермейна Стиверна с Александром Поветкиным, делами которого ведает Рябинский и компания "Мир бокса",  сообщает BoxingScene. 

Сумма иска составляет $ 2 млн. Напомним, встреча между Поветкиным и Стиверном должна была состояться в декабре 2016 года, однако была отменена в последний момент из-за обнаруженных следов запрещённого препарата остарина в пробах, взятых у Поветкина. Прокомментировал ситуацию и сам Рябинский, сделав это с изрядной доли иронии.

"Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик всё-таки! Весёлый! Не даёт скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья!" — написал он на своей официальной странице в «Твиттере».

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Новости спорта, Александр Поветкин, Андрей Рябинский, Бокс, Дон Кинг, Новости бокса, Стиверн.
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