День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое
Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой

Американский гигант Миллер может провести бой с Джошуа в 2019 году

Джарелл Миллер
02:06 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта: Эдди Хирн не исключил, что Энтони Джошуа в следующем году может провести поединок с американским проспектом Джареллом Миллером.

«Миллер будет обязательным претендентом на титул по версии WBA Regular. Ему нужно добиваться поединка с Окендо или Бираном. Как бы то ни было, он хорош и остаётся активным. В его послужном списке есть несколько впечатляющих побед, в том числе над Мариушем Вахом и Йоанном Дюопа. Теперь его ждёт поединок с Адамеком. Джарелл — настоящая угроза дивизиону.

У него мощный удар, он сильный, и у него хорошие габариты. Конечно, он хочет получить бой с Джошуа. Все этого хотят. Но реальный план для него — завоевать титул по версии WBA Regular. После этого можно рассмотреть его бой с Джошуа к концу 2019 года", — приводит слова Хирна BoxingScene.

Отметим, что 6 октября Миллер встретится с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Томашем Адамеком. На церемонии взвешивания американец перевесил поляка на 30 кг, показав на весах 143 кг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBA, Бокс, Джарелл Миллер, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Уайлдер: Я обещаю, показать такой же бокс, как Кличко - Льюис Следующим соперником Сауля Альвареса станет Рокки Усик провел спарринг с американским супертяжеловесом

Последние новости

В Латвии играет российский гимн Землетрясение в Индонезии: Уже 1649 жертв Украина экспортировала шоколада на $118 млн
Сегодня читают в спорте
01 Беллью: Усик потребовал только одно
02 Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
03 Полузащитник сборной Бельгии забил красивейший гол со штрафного (Видео)
04 Бокс. Стали известны результаты допинг-проб Альвареса и Головкина
05 Манчестер Юнайтед совершил шикарный камбэк в матче с Ньюкаслом (Видео)
Новости сегодня
03:32 Взрыв дома в Кишиневе: 2 погибших
03:24 Великолепные женские портреты от талантливого фотографа из Калифорнии (Фото)
03:09 Самолеты ВВС США прибыли в Украину
03:03 Украинская теннисистка Костюк досрочно завершила китайское турне из-за травмы
02:14 В Австрии проходит "Долгая музейная ночь"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь