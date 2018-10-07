Американский гигант Миллер может провести бой с Джошуа в 2019 году

«Миллер будет обязательным претендентом на титул по версии WBA Regular. Ему нужно добиваться поединка с Окендо или Бираном. Как бы то ни было, он хорош и остаётся активным. В его послужном списке есть несколько впечатляющих побед, в том числе над Мариушем Вахом и Йоанном Дюопа. Теперь его ждёт поединок с Адамеком. Джарелл — настоящая угроза дивизиону.

У него мощный удар, он сильный, и у него хорошие габариты. Конечно, он хочет получить бой с Джошуа. Все этого хотят. Но реальный план для него — завоевать титул по версии WBA Regular. После этого можно рассмотреть его бой с Джошуа к концу 2019 года", — приводит слова Хирна BoxingScene.

Отметим, что 6 октября Миллер встретится с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Томашем Адамеком. На церемонии взвешивания американец перевесил поляка на 30 кг, показав на весах 143 кг.