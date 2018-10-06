WBC определил порядок обязательных претендентов и добровольных защит

В ходе очередного конгресса WBC в Киеве комитет по чемпионским боям организации определил порядок ближайших добровольных и обязательных защит чемпионских титулов WBC в каждой весовой категории.

Супертяжелый вес: Чемпион Деонтей Уайлдер проведет защиту титулов против Тайсона Фьюри 1 декабря. Обязательным претендентом является Доминик Бризил .

Первый тяжелый вес: Абсолютный чемпион Александр Усик будет защищать свои титулы в бою против Тони Белью 10 ноября. Обязательный претендент на данный момент не определен.

Полутяжелый вес: Чемпион Адонис Стивенсон проведет обязательную защиту 1 декабря против Александра Гвоздика . У победителя будет шесть месяцев на добровольную защиту, а затем он будет обязан встретиться с обязательным претендентом Баду Джеком , который свел вничью бой против Стивенсона в мае этого года.

Полусредний вес: Так как Шон Портер завоевал вакантный титул в бою с Дэнни Гарсией 8 сентября, он должен провести две обязательные защиты титула подряд. Первый обязательный претендент еще не определен. Вторым является Андре Берто , победивший Девона Александра в отборочном поединке. Также, бывший обладатель титула WBC Кит Турман по возвращении на ринг будет иметь право на бой за титул.

Первый легкий вес: Чемпион Мигель Берчельт проведет обязательную защиту 3 ноября против Мигеля Романа . Экс-чемпион Франциско Варгас и Эдуардо Эрнандес должны провести отборочный бой. Шавкат Рахимов и Джонни Гонсалес проведут еще один полуфинальный отборочный поединок.

Первый полулегкий: Так как чемпион Рэй Варгас восстанавливается после травмы, и дата его возвращения на ринг неизвестна, назначен бой за временный титул между Абигейлом Мединой и Томоки Камедой . Варгас будет обязан встретиться с победителем этого поединка.

Легчайший вес: Нордин Убали и Роши Уоррен должны провести бой за вакантный титул в этом году. Победитель будет обязан встретиться с Петчем Сор Чипаттаной , который уступил право на бой за титул Роши Уоррену. WBC лишил Луиса Нери чемпионского титула в этом весе после того, как он не смог уложиться в вес перед защитой.

Наилегчайший вес: Кристофер Росалес имеет возможность провести добровольную защиту. Эндрю Селби и Хулио Сезару Мартине су предложено провести отборочной бой для определения обязательного претендента.

Первый наилегчайший: Чемпион Кен Широ проведет проведет защиту титула против Милана Мелиндо 6 октября. Джонатан Таконинг и Хирото Киогучи проведут отборочный бой для определения обязательного претендента.

Минимальный вес: Чемпион Ваненг Менайотин может провести добровольную защиту титула. Назначен отборочный бой между Симпиве Хонко и Тсубасой Коурой .